Кедми: Зеленский может получить гражданство Израиля

Политолог и телеэксперт Яков Кедми на фоне новостей о том, что Владимир Зеленский в скором времени может покинуть Украину, напомнил, что глава киевского режима имеет право получить израильское гражданство.
«Насчет имущества Зеленского в Израиле никаких данных нет. При этом еврейское происхождение Зеленского дает ему право на гражданство Израиля согласно Закону о Возвращении», — отметил Кедми в беседе с aif.ru.
Он добавил, что отношение к Зеленскому будет индивидуальное, как и к любому другому еврею. «Ничего в нем особенного для нас нет», — обозначил собеседник издания.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал, что Зеленский может бежать в Израиль в случае, если почувствует угрозу своей жизни, тем более что там у него живут родители и скрывается его «кошелек» Тимур Миндич.
В свою очередь член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров считает, что Зеленский очень скоро, скорее всего, уедет на постоянное место жительства в Лондон, так как является сотрудником британской разведки.