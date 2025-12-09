Ричмонд
Сийярто заявил об отправке венгерской делегации в Москву для переговоров

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил об отправке большой делегации в Москву для обсуждения перспектив сотрудничества между странами после отмены антироссийских санкций. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Как только конфликт закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло и в международных торговых отношениях откроются новые возможности», — написал он.

Сийярто подчеркнул, что санкции не будут действовать вечно, и Венгрия стремится занять «хорошую стартовую позицию» в преддверии возобновления экономических отношений.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве как успешные. По словам Орбана, его главной целью было обеспечение надёжного энергоснабжения Венгрии. В результате переговоров Будапешт получил гарантии бесперебойных поставок энергоресурсов из России. Венгрия остаётся одним из ключевых покупателей российских энергоносителей в Евросоюзе. Страна получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

