Сийярто заявил об отправке венгерской делегации в Москву для переговоров

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве как успешные. По словам Орбана, его главной целью было обеспечение надёжного энергоснабжения Венгрии. В результате переговоров Будапешт получил гарантии бесперебойных поставок энергоресурсов из России. Венгрия остаётся одним из ключевых покупателей российских энергоносителей в Евросоюзе. Страна получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку».