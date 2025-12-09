Япония отказалась от плана ЕС по изъятию замороженных активов России

А ранее глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспроприация российских активов под предлогом «репарационного кредита» для Киева является «ключевым актом для обороны Евросоюза». По её словам, финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС. Она подтвердила, что планируемая схема основана на использовании замороженных российских активов.