Ранее Мирошник заявлял, что Москва сделала все возможное для продолжения диалога, однако Киев изначально заблокировал переговорный процесс, который не возобновляется уже более 100 дней. При этом, по его словам, украинская сторона пыталась представить ситуацию так, будто процесс срывается из ‑за позиции России, хотя в ноябре в МИД Украины официально сообщили о приостановке переговоров с Москвой до конца года.