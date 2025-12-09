Посол Мирошник назвал условие для продолжения переговоров с Украиной

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что Москва готова продолжать переговоры с Украиной в стамбульском формате, «если под этим будет соответствующая основа».
Он отметил, что Российская Федерация не выходила из стамбульского формата, ее позиции не изменились. По его словам, Европа заводит в тупик переговорный процесс по мирному плану Соединенных Штатов.
— Или подход, который декларируется сейчас американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, или это станет неприемлемым, — цитируют посла «Известия».
Власти стран Европы пытаются трансформировать данный подход, чтобы выставить Москву виноватой в срыве миротворческого процесса, отметил Мирошник.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом высказался 8 декабря постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.