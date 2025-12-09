Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что выплата работодателя при рождении ребёнка вырастет до ₽1 млн

С 1 января размер необлагаемой НДФЛ и страховыми взносами выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребёнка увеличится до 1 млн рублей.

С 1 января размер необлагаемой НДФЛ и страховыми взносами выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребёнка увеличится до 1 млн рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее такой порог составлял до 50 тысяч рублей. Путин пояснил, что мера связана с введённым в 2025 году корпоративным демографическим стандартом, который должен усилить участие бизнеса в достижении национальных целей по поддержке семьи и рождаемости. Глава государства призвал работодателей активно использовать предоставленные возможности и опираться на принципы социальной ответственности.

На фоне обсуждения демографической политики в стране звучат и другие инициативы. Депутат Виталий Милонов предложил ввести новые выплаты ко Дню матери — прежде всего для многодетных женщин. По его словам, рождение и воспитание нескольких детей в нынешних условиях является «настоящим подвигом».

Также прозвучало предложение возвращать многодетным родителям средства, потраченные ранее на обучение в вузах. Автор идеи, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направил инициативу главе Минтруда Антону Котякову.

Читайте также: Спасатель неожиданно назвал две вероятные версии гибели семьи Усольцевых.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше