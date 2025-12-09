Выяснилось, что выплата работодателя при рождении ребёнка вырастет до ₽1 млн

Ранее такой порог составлял до 50 тысяч рублей. Путин пояснил, что мера связана с введённым в 2025 году корпоративным демографическим стандартом, который должен усилить участие бизнеса в достижении национальных целей по поддержке семьи и рождаемости. Глава государства призвал работодателей активно использовать предоставленные возможности и опираться на принципы социальной ответственности.