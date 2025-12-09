Выяснилось, что выплата работодателя при рождении ребёнка вырастет до ₽1 млн

С 1 января размер необлагаемой НДФЛ и страховыми взносами выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребёнка увеличится до 1 млн рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее такой порог составлял до 50 тысяч рублей. Путин пояснил, что мера связана с введённым в 2025 году корпоративным демографическим стандартом, который должен усилить участие бизнеса в достижении национальных целей по поддержке семьи и рождаемости. Глава государства призвал работодателей активно использовать предоставленные возможности и опираться на принципы социальной ответственности.
На фоне обсуждения демографической политики в стране звучат и другие инициативы. Депутат Виталий Милонов предложил ввести новые выплаты ко Дню матери — прежде всего для многодетных женщин. По его словам, рождение и воспитание нескольких детей в нынешних условиях является «настоящим подвигом».
Также прозвучало предложение возвращать многодетным родителям средства, потраченные ранее на обучение в вузах. Автор идеи, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направил инициативу главе Минтруда Антону Котякову.
