Стало известно, как Трамп отреагировал на штраф в $140 млн для соцсети X

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X и заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать платформу X и заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении». Об этом он сообщил на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора в Белом доме.

Трамп назвал штраф неприятным и подчеркнул, что ЕС «следует быть очень осторожным». По его словам, политический курс Европы вызывает беспокойство: континент, как он выразился, «слишком сильно меняется», и эти изменения идут «не на пользу людям».

Еврокомиссия несколько дней назад наложила на X штраф в размере €120 млн (около $140 млн) за нарушение закона о цифровых услугах. Брюссель утверждает, что сервис недостаточно прозрачен в вопросах рекламы и доступа к пользовательским данным. Особое внимание вызвала система «синей галочки»: любой пользователь может получить отметку верификации за плату, что, по мнению ЕС, вводит аудиторию в заблуждение. Соцсети дали 60 дней на исправление ситуации с верификацией и 90 дней — на выполнение требований по рекламе и предоставлению регуляторам доступа к данным.

Владелец платформы Илон Маск заявил, что ЕС пытался заключить с X «незаконную секретную сделку», пообещав избежать штрафов в обмен на ограничение ряда высказываний. После решения Еврокомиссии он назвал Европу «Четвёртым рейхом» и призвал распустить Евросоюз, мотивируя это необходимостью вернуть странам «полный суверенитет».

Несмотря на прежние разногласия, Маск и администрация Трампа занимают схожую позицию по отношению к европейскому регулированию технологий. И бизнесмен, и Белый дом считают, что усилия ЕС в отношении американских платформ представляют угрозу свободе слова. Еврокомиссия, в свою очередь, заявляет, что закон о цифровых услугах не связан с цензурой.

