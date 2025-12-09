Стало известно, как Трамп отреагировал на штраф в $140 млн для соцсети X

Еврокомиссия несколько дней назад наложила на X штраф в размере €120 млн (около $140 млн) за нарушение закона о цифровых услугах. Брюссель утверждает, что сервис недостаточно прозрачен в вопросах рекламы и доступа к пользовательским данным. Особое внимание вызвала система «синей галочки»: любой пользователь может получить отметку верификации за плату, что, по мнению ЕС, вводит аудиторию в заблуждение. Соцсети дали 60 дней на исправление ситуации с верификацией и 90 дней — на выполнение требований по рекламе и предоставлению регуляторам доступа к данным.