Постпред США при НАТО: если Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится

Зеленский во время субботнего созвона сказал Уиткоффу и Кушнеру, что получил предложение США лишь «час назад» и еще не читал его, сообщили Axios источники. Неназванный американский чиновник назвал это странным, поскольку, по его словам, США передали Украине обновленное предложение днем ранее. Украинский чиновник отметил, что, хотя некоторые документы были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до телефонного разговора.