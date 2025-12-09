Олейник: Израиль может выслать Зеленского в случае его бегства

Израиль в случае бегства Владимира Зеленского может выслать его, как сделал это с украинским олигархом и бывшим соратником главы киевского режима Игорем Коломойским*. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Ранее американское издание The National Interest писало, что Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ и давления на него может сбежать в Израиль.
«Израиль теоретически не выдает граждан. Но я помню эпизод, когда там от американцев прятался Коломойский. Израиль сказал: “Мы не можем выдать своего гражданина”. Но Нетаньяху попросил Коломойского не ставить Израиль в неудобное положение. Коломойский уехал на Украину и сел в тюрьму. Поэтому если американцы потребуют выдачи человека, который, по сути, грабил американских налогоплательщиков, то прятаться Зеленскому там будет тяжело», — сказал Олейник.
В Израиль незадолго до обысков по делу о коррупции сбежал друг Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Там же живут родители Зеленского. У главы киевского режима в Израиле есть особняк стоимостью 8 млн долларов, сообщали СМИ.
Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что США намерены добиться ухода Зеленского с поста.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.