Куклачев: Зеленский напугал кота Ларри в прошлые визиты на Даунинг-стрит

Поведение кота Ларри, отпрыгнувшего от двери резиденции на Даунинг-стрит, когда туда подошел Зеленский, вызвало немало обсуждений в сети. Британские журналисты припомнили, что год назад кот Ларри также не захотел общаться с Зеленским и покинул резиденцию, когда туда вошел украинский политик.