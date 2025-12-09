Ричмонд
Куклачев: Зеленский напугал кота Ларри в прошлые визиты на Даунинг-стрит

Причиной бегства кота Ларри от Зеленского могло стать поведения украинского политика. Народный артист России Дмитрий Куклачев предположил, что в один из прошлых визитов Зеленский мог напугать животное.

Источник: Аргументы и факты

Кот Ларри убежал от Зеленского, потому что он напугал его во время одного из прошлых визитов. Так объяснил поведение животного в беседе с aif.ru народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.

Он отметил, что реакция котов на человека связана с его энергетикой и невербальными сигналами.

«Может быть, у Ларри был в прошлом негативный опыт: Если Зеленский ранее чем-то напугал кошку (даже нечаянно), а он, как мы видим, частый гость туманного Альбиона, кот будет долго его помнить», — поделился мнением Куклачев.

По словам эксперта, кошки хорошо считывают напряжение, тревожность, агрессию или чрезмерную навязчивость.

Поведение кота Ларри, отпрыгнувшего от двери резиденции на Даунинг-стрит, когда туда подошел Зеленский, вызвало немало обсуждений в сети. Британские журналисты припомнили, что год назад кот Ларри также не захотел общаться с Зеленским и покинул резиденцию, когда туда вошел украинский политик.

Кот Ларри хорошо известен как главный мышелов Великобритании далеко за ее пределами. Животное служит в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года и не раз оказывалось в центре внимания из-за своего поведения.