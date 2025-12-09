В МИД России назвали условие для продолжения переговоров с Киевом

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Москва сохраняет готовность вести переговоры с Киевом в стамбульском формате — при условии, что для этого будет создана соответствующая база. Об этом пишут «Известия».
Он напомнил, что Россия не выходила из данного формата и что её позиция остаётся неизменной. По словам дипломата, Европа фактически заводит процесс урегулирования в тупик, продвигая мирный план США.
«Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым», — подчеркнул Мирошник.
Он также отметил, что ряд европейских стран пытаются изменить первоначальный подход таким образом, чтобы впоследствии обвинить Россию в срыве мирного процесса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров резко высказался о требованиях европейских стран участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что именно Европа нарушила предыдущие договорённости по этому вопросу.