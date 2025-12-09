The Nation: ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи

Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил ТАСС, что из-за обострившегося пограничного конфликта россиянам следует воздержаться от поездок в районы страны, которые граничат с Камбоджей. По его словам, несмотря на то, что большинство российских туристов предпочитают посещать такие острова, как Пхукет или Самуи, некоторые из них бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается курортных островов в провинции Трат.