ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

Ранее член политбюро ХАМАС Касем Наим заявил о готовности движения обсуждать «замораживание или складирование» своего арсенала при условии предоставления гарантий палестинцев не использовать оружие в период прекращения огня или перемирия. Это предложение может стать ключом к решению одного из самых сложных вопросов в мирном плане США, который предусматривает разоружение ХАМАС на втором этапе.