ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил в социальной сети X, что уничтожен учебно-тренировочный комплекс спецподразделения «Радван». Ударам также подверглись военные сооружения, подземные укрытия, склады с боеприпасами и пусковые площадки, принадлежащие шиитским отрядам. Эдри подчеркнул, что активность «Хезболлах» на этих объектах нарушает соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном.
Ранее член политбюро ХАМАС Касем Наим заявил о готовности движения обсуждать «замораживание или складирование» своего арсенала при условии предоставления гарантий палестинцев не использовать оружие в период прекращения огня или перемирия. Это предложение может стать ключом к решению одного из самых сложных вопросов в мирном плане США, который предусматривает разоружение ХАМАС на втором этапе.
