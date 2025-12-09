Объяснено, что Вашингтон давит на Зеленского ради уступок в мирном плане США

Вашингтон усилил давление на Владимира Зеленского, добиваясь согласия Киева на территориальные уступки в рамках работы над американским мирным планом. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в украинской столице.
По данным издания, после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву американский план урегулирования был скорректирован не в пользу Киева. Источник утверждает, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря Уиткофф и Кушнер добивались от Зеленского однозначного согласия на предложенные условия.
Среди обсуждаемых пунктов, по словам украинских чиновников, фигурировала идея уступить России всю территорию Донбасса. В то же время неназванный представитель американской администрации опроверг комментарии Киева и заявил, что в процессе переговоров давление якобы оказывается и на Москву из-за её «жёстких требований».
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер ранее заявил, что президент Дональд Трамп может прекратить попытки урегулирования, если придёт к выводу, что соглашение между сторонами недостижимо. Он отметил прогресс в переговорах и выразил уверенность, что мирное решение находится «довольно близко».
