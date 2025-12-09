Новосибирскому экс-депутату Госдумы дали 12 лет колонии

Суд установил, что в марте 2023 года Пономарёв разместил в интернете видеоролик, в котором положительно оценил и одобрил деятельность запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус**». По мнению суда, в этом обращении содержался призыв к вступлению в ряды данной организации, что квалифицировано как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Также экс-депутата осудили за уклонение от обязанностей, предписанных законодательством об «иноагентах»: он опубликовал два поста в мессенджере без обязательной маркировки.