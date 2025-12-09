Ричмонд
Новосибирскому экс-депутату Госдумы дали 12 лет колонии

Также экс-депутата осудили за уклонение от обязанностей, предписанных законодательством об «иноагентах»: он опубликовал два поста в мессенджере без обязательной маркировки.

Источник: Freepik

Новосибирский филиал 2-го Восточного окружного военного суда вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарёва. Политик, который ранее представлял в парламенте Новосибирскую область и сейчас находится за пределами России, был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

Суд установил, что в марте 2023 года Пономарёв разместил в интернете видеоролик, в котором положительно оценил и одобрил деятельность запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус**». По мнению суда, в этом обращении содержался призыв к вступлению в ряды данной организации, что квалифицировано как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Также экс-депутата осудили за уклонение от обязанностей, предписанных законодательством об «иноагентах»: он опубликовал два поста в мессенджере без обязательной маркировки.

«С учетом назначенного Пономарёву наказания по приговору 2-го Западного окружного военного суда от 11 сентября 2024 года суд окончательно назначил Пономарёву наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, на срок 5 лет», — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

**Признана террористической организацией и запрещена в РФ.