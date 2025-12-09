Раскрыто, что канцлер ФРГ взял назад свои слова о миграции в немецких городах

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его слова о том, что миграция отражается на внешнем облике немецких городов, были высказаны не самым удачным образом. Об этом он сказал в эфире программы «Арена» телеканала ARD.
Мерц отметил, что мог бы точнее объяснить, что имел в виду. Он подчеркнул, что в Германии есть города, которые оказались «полностью заброшены», и это связано с более широкими социально-экономическими проблемами. Канцлер добавил, что задача правительства — изменить эту ситуацию.
Мерц подчеркнул, что Германия нуждается в миграции, в том числе для работы системы здравоохранения и ряда других отраслей. По его словам, без притока иностранной рабочей силы многие важные сферы экономики «просто не функционировали бы».
Отвечая на критику, он заявил, что его высказывание не имело никакого отношения к внешности людей. По его словам, те, кто пытался понять контекст, «ясно понимали», о чём идёт речь.
Ранее, 14 октября, канцлер говорил о том, что ошибки миграционной политики исправляются, но «в облике городов» последствия всё ещё заметны. Позднее он отказался конкретизировать свои слова, предложив журналистам «спросить своих дочерей», что вызвало новую волну критики. Политики и общественные организации назвали высказывания Мерца дискриминационными, после чего в ряде городов прошли акции протеста.
