Китайские СМИ сообщили об удивительной, по их мнению, позиции Москвы на фоне обострения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Публикация Sohu подчёркивает: Россия вмешалась в ситуацию и выступила в защиту Китая, жёстко раскритиковав воинственную риторику Токио.
По данным китайских журналистов, напряжение выросло после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая пообещала военный ответ в случае попытки Пекина установить контроль над Тайванем. Такие слова привели к резкому ухудшению отношений двух стран. На этом фоне российская сторона неожиданно для многих выступила с жёстким комментарием, передает АБН24.
Российский МИД указал, что заявления японских властей лишь подталкивают регион к эскалации и идут вразрез с собственными конституционными нормами Японии, где закреплён отказ от ведения войны. В Китае отметили: дипломатическая поддержка Москвы появилась в момент, когда Токио заручилось поддержкой западных партнёров.
Аналитики Sohu подчёркивают, что Россия не связана с Китаем военными союзами и не обязана была вмешиваться. По их мнению, позиция Москвы показала готовность к политической поддержке даже в условиях отсутствия формальных обязательств.
В публикации также отмечено, что Пекину важно ценить подобные шаги. В случае серьёзного конфликта с Японией, пишут авторы, Китай окажется в тяжёлой ситуации без стабильного доступа к российским энергоресурсам.
Китайские журналисты называют реакцию Москвы жестом настоящего союзничества — не оформленного документами, но проявленного на деле.
