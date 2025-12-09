Ричмонд
Куклачев назвал плохим сигналом бегство кота Ларри от Зеленского

Бегство кота Ларри от Зеленского является плохим сигналом, считает народный артист России Дмитрий Куклачев. По его мнению, хозяину животного стоит прислушаться к нему.

Источник: Аргументы и факты

Главный английский мышелов кот Ларри, сбежав от Зеленского, подал своим хозяевам четкий сигнал. Поведение животного расшифровал в беседе с aif.ru народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.

«Думаю, раз кот добровольно уходит от конкретного человека — это четкий сигнал, что Ларри чувствует себя в его присутствии небезопасно. Умный хозяин должен доверять такой реакции своего питомца, а так же сделать соответствующие выводы», — поделился мнением эксперт.

Куклачев обратил внимание на то, что кот Ларри видел многих политиков и был свидетелем разных напряженных моментов. По словам артиста, негативное отношение животного к Зеленскому может быть связано с тем, что тот его обидел во время одного из ранних визитов.

В сети опубликованы кадры, запечатлевшие, как кот Ларри отпрыгнул от двери резиденции на Даунинг-стрит, когда туда подошел Зеленский. Год назад кот Ларри также продемонстрировал неприятие Зеленского и покинул резиденцию, когда в помещение вошел украинский политик.