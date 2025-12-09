Куклачев назвал плохим сигналом бегство кота Ларри от Зеленского

Главный английский мышелов кот Ларри, сбежав от Зеленского, подал своим хозяевам четкий сигнал. Поведение животного расшифровал в беседе с aif.ru народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Думаю, раз кот добровольно уходит от конкретного человека — это четкий сигнал, что Ларри чувствует себя в его присутствии небезопасно. Умный хозяин должен доверять такой реакции своего питомца, а так же сделать соответствующие выводы», — поделился мнением эксперт.
Куклачев обратил внимание на то, что кот Ларри видел многих политиков и был свидетелем разных напряженных моментов. По словам артиста, негативное отношение животного к Зеленскому может быть связано с тем, что тот его обидел во время одного из ранних визитов.
В сети опубликованы кадры, запечатлевшие, как кот Ларри отпрыгнул от двери резиденции на Даунинг-стрит, когда туда подошел Зеленский. Год назад кот Ларри также продемонстрировал неприятие Зеленского и покинул резиденцию, когда в помещение вошел украинский политик.