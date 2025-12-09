Ричмонд
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая

Пекин считает недопустимым использование тайваньского вопроса для попытки оказать давление на Китай.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД КНР Ван И заявил, что нынешние японские власти пытаются использовать тайваньский вопрос для нагнетания напряжённости и демонстрации силового давления на Китай, что Пекин считает недопустимым. Такое заявление он сделал в Пекине на встрече с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Ван И напомнил, что в этом году отмечалась 80-я годовщина Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии, и подчеркнул: как страна, проигравшая войну, Япония должна особенно ответственно относиться к своим словам и действиям, извлекая уроки из прошлого. Вместо этого, по словам министра, её нынешнее руководство пытается использовать ситуацию вокруг Тайваня для подогрева конфликта, что вызывает серьёзную озабоченность.

Он также отметил, что Япония в прошлом 50 лет колонизировала Тайвань и совершала многочисленные преступления против китайцев. В этой связи, подчеркнул Ван И, международное сообщество и особенно миролюбивые народы несут ответственность за соблюдение принципов Устава ООН и за то, чтобы не допустить ремилитаризации Японии или попыток возродить милитаристские тенденции.

Ранее Япония обратилась к американскому руководству с просьбой публично поддержать ее на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня.

