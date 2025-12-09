Ричмонд
Хозяин резиденции премьера Британии демонстративно не пошел вместе с Зеленским

8 декабря на в Лондоне, на Даунинг-стрит, 10, состоялась встреча британского премьера Кира Стармера с Владимиром Зеленским.

Для обсуждения мирного урегулирования по Украине туда же прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Телеканал Sky News вёл прямую трансляцию с места событий.

Неожиданное внимание вызвал эпизод с главным «жителем» резиденции — котом Ларри, давно считающимся неофициальным хозяином дома № 10. На кадрах видно, как Стармер приветствует Зеленского, похлопывает его по плечу и приглашает пройти внутрь. В этот момент кот сидел у порога, ожидая, когда ему откроют дверь.

Однако как только политики подошли ближе, Ларри резко развернулся и быстрым шагом ушёл в сторону. Зеленский, заметив это, жестом указал премьеру на поведение животного.

Эпизод прокомментировала журналист ВГТРК Ольга Скабеева, отметив, что «кот Ларри отказался заходить в дом вместе с Зеленским». Ситуация стала одним из самых обсуждаемых моментов визита, оказавшись в центре внимания соцсетей и телетрансляций.

