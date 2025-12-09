Мирошник: Европа пытается сорвать мирный диалог по Украине и обвинить Россию

«Главными противниками миротворчества являются именно европейцы и Украина — ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».
Ранее Родион Мирошник указал, что встреча Владимира Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне направлена на поиск формулировок, которые могут помешать реализации мирного плана США.
Напомним, Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.