Мирошник: Европа пытается сорвать мирный диалог по Украине и обвинить Россию

Посол Мирошник заявил о противодействии ЕС и Украины миротворческим усилиям США.

Источник: Комсомольская правда

ЕС совместно с Украиной пытается сорвать диалог по урегулированию конфликта и переложить вину на срыв переговорного процесса на Россию. К такому выводу пришёл посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Главными противниками миротворчества являются именно европейцы и Украина — ситуативная группа, которая работает над тем, чтобы максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования», — сказал дипломат в интервью изданию «Известия».

Ранее Родион Мирошник указал, что встреча Владимира Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне направлена на поиск формулировок, которые могут помешать реализации мирного плана США.

Напомним, Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.