Кервиньский заявил, что Польша освобождается как от обязательств по приёму мигрантов, так и от любых финансовых взносов, связанных с механизмом. По его словам, исключение может сохраниться и для последующих лет, хотя решение вызвало недовольство ряда стран ЕС, прежде всего южноевропейских.
В 2026 году Евросоюз планирует перераспределить около 21 тысяч мигрантов по странам сообщества. Польша участие в этих процедурах не примет.
На фоне обсуждений польской миграционной политики в Москве напомнили о последствиях масштабного приёма украинских беженцев. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава столкнулась с социальными проблемами, которые сравнил с «лихими 90-ми», и не учла коррупционный и криминальный фон, сопровождавший миграционный поток.
Сообщения о возможности освобождения Польши от миграционных обязательств появлялись ранее. В октябре радиостанция RMF FM сообщала, что Брюссель готов предоставить Варшаве исключение в рамках миграционного пакта 2024 года.
