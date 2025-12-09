Задержанную в США родственницу Левитт отпустят под залог

Напомним, уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт, была задержана недалеко от Бостона 12 ноября. В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщина находится в стране нелегально с 1999 года, когда просрочила свою туристическую визу. Задержание произошло в штате Массачусетс по подозрению в совершении насильственного преступления. В настоящее время Феррейра содержится в специализированном центре службы ICE в Луизиане. Её сын постоянно проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев по этому вопросу.