«Опер пишет»: в Приморье раскрыто 19 случаев экстремизма за один месяц

Возбуждены два уголовных и 17 административных дел.

Источник: PrimaMedia.ru

Антитеррористическая комиссия Приморья сообщает, что в ноябре к ответственности за экстремистскую деятельность привлекли 19 человек. Выявить нарушителей помог чат-бот антитеррористической комиссии региона «Опер пишет» (16+).

«По итогам анализа обращений в чат-бот два человека привлечено к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, 17 привлечено к административной ответственности. Ещё 78 сообщений требуют внимания органов правоохраны», — говорится в сообщении.

В комиссии отмечают, что в ноябре через бота поступило 337 анонимных обращений от жителей Приморья. Каждое из них было передано в правоохранительные органы для проверки.

Напомним, что режим повышенной готовности антитеррористических сил введён в Приморье на время праздников и массовых мероприятий. Это решение было принято по итогам совместного заседания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.