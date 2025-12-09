«Опер пишет»: в Приморье раскрыто 19 случаев экстремизма за один месяц

Антитеррористическая комиссия Приморья сообщает, что в ноябре к ответственности за экстремистскую деятельность привлекли 19 человек. Выявить нарушителей помог чат-бот антитеррористической комиссии региона «Опер пишет» (16+).
«По итогам анализа обращений в чат-бот два человека привлечено к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, 17 привлечено к административной ответственности. Ещё 78 сообщений требуют внимания органов правоохраны», — говорится в сообщении.
В комиссии отмечают, что в ноябре через бота поступило 337 анонимных обращений от жителей Приморья. Каждое из них было передано в правоохранительные органы для проверки.
Напомним, что режим повышенной готовности антитеррористических сил введён в Приморье на время праздников и массовых мероприятий. Это решение было принято по итогам совместного заседания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.