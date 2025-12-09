Два человека погибли в результате столкновений на границе Камбоджи и Таиланда

Мирный план президента США Дональда Трампа для Таиланда и Камбоджи не принёс желаемых результатов. Политолог Юрий Светов считает, что поверхностный подход к проблеме и игнорирование глубинных причин конфликта сделали план нежизнеспособным. Он отметил, что многократные переделы границ и горькое историческое наследие, включая Вьетнамскую войну, лежат в основе вражды между государствами.