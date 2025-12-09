Ричмонд
Два человека погибли в результате столкновений на границе Камбоджи и Таиланда

Камбоджа и Таиланд обменялись ударами на приграничной территории. Конфликт сопровождается взаимными обвинениями в нарушении перемирия и применении отравляющих веществ. В результате обстрела таиландской стороной погибли два мирных жителя, сообщили в Министерстве национальной обороны Камбоджи.

Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда заявил, что Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района.

«Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

В свою очередь, Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в распылении отравляющих веществ над приграничным районом. В ведомстве заявили, что таиландская сторона усилила обстрелы территории Камбоджи, в частности района уезда Тхма Пхуок провинции Бантеймеантьей. Погибли два мирных жителя, находившихся на национальной автодороге № 56.

Мирный план президента США Дональда Трампа для Таиланда и Камбоджи не принёс желаемых результатов. Политолог Юрий Светов считает, что поверхностный подход к проблеме и игнорирование глубинных причин конфликта сделали план нежизнеспособным. Он отметил, что многократные переделы границ и горькое историческое наследие, включая Вьетнамскую войну, лежат в основе вражды между государствами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

