Два человека погибли в результате столкновений на границе Камбоджи и Таиланда

Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда заявил, что Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района.
«Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.
В свою очередь, Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в распылении отравляющих веществ над приграничным районом. В ведомстве заявили, что таиландская сторона усилила обстрелы территории Камбоджи, в частности района уезда Тхма Пхуок провинции Бантеймеантьей. Погибли два мирных жителя, находившихся на национальной автодороге № 56.
Мирный план президента США Дональда Трампа для Таиланда и Камбоджи не принёс желаемых результатов. Политолог Юрий Светов считает, что поверхностный подход к проблеме и игнорирование глубинных причин конфликта сделали план нежизнеспособным. Он отметил, что многократные переделы границ и горькое историческое наследие, включая Вьетнамскую войну, лежат в основе вражды между государствами.
