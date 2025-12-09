Politico: США сократят поддержку Украины после траншей по кредиту G7 2024 года

Накануне Швеция сообщила о намерении перебросить ресурсы, ранее предназначавшиеся для программ развития в других странах, на поддержку Украины. По информации Министерства иностранных дел королевства, такое перераспределение бюджета позволит увеличить объём помощи Украине на 1 миллиард долларов в ближайшее время.