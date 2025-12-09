Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США сократят поддержку Украины после траншей по кредиту G7 2024 года

В США задумались сократить поддержку режима Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты на встрече министров финансов стран G7 сообщили, что намерены сократить поддержку Украины после перечисления последних траншей кредита «Группы семи», согласованного предыдущей администрацией США. Об этом европейскому изданию Politico рассказал дипломат из ЕС.

«Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от G7, о котором договорилась администрация (бывшего президента США Джо — Прим. Ред.) Байдена в 2024 году», — отмечается в тексте.

Недавно стало известно, что Проект бюджета Министерства обороны США на 2026−2027 годы включает ежегодную поддержку Украины в размере 400 миллионов долларов. Голосование по документу в Конгрессе назначено на предстоящую неделю.

Накануне Швеция сообщила о намерении перебросить ресурсы, ранее предназначавшиеся для программ развития в других странах, на поддержку Украины. По информации Министерства иностранных дел королевства, такое перераспределение бюджета позволит увеличить объём помощи Украине на 1 миллиард долларов в ближайшее время.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше