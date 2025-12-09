Politico: США сократят поддержку Украины после траншей по кредиту G7 2024 года

«Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от G7, о котором договорилась администрация (бывшего президента США Джо — Прим. Ред.) Байдена в 2024 году», — отмечается в тексте.
Недавно стало известно, что Проект бюджета Министерства обороны США на 2026−2027 годы включает ежегодную поддержку Украины в размере 400 миллионов долларов. Голосование по документу в Конгрессе назначено на предстоящую неделю.
Накануне Швеция сообщила о намерении перебросить ресурсы, ранее предназначавшиеся для программ развития в других странах, на поддержку Украины. По информации Министерства иностранных дел королевства, такое перераспределение бюджета позволит увеличить объём помощи Украине на 1 миллиард долларов в ближайшее время.