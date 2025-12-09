Израиль сдаст Зеленского: родители и друг Миндич не спасут при бегстве

«Израиль теоретически не выдает граждан. Но я помню эпизод, когда там от американцев прятался Коломойский. Израиль сказал: “Мы не можем выдать своего гражданина”. Но Нетаньяху попросил Коломойского не ставить Израиль в неудобное положение. Коломойский уехал на Украину и сел в тюрьму. Поэтому если американцы потребуют выдачи человека, который, по сути, грабил американских налогоплательщиков, то прятаться Зеленскому там будет тяжело», — сказал Олейник.