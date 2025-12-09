Израиль сдаст Зеленского: родители и друг Миндич не спасут при бегстве

Западные СМИ и эксперты все чаще обсуждают возможность бегства президента Украины Владимира Зеленского из страны.
Поводом стала статья в американском журнале The National Interest, который прямо предположил, что глава киевского режима может найти убежище в Израиле.
«Поскольку неудачи Украины на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком», — пишет издание.
Аналитики указывают, что Израиль уже стал «тихой гаванью» для ряда украинских олигархов, а у самого Зеленского там есть прочные связи. Однако безопасность этого варианта ставится под сомнение.
Израиль может оказаться ловушкой для Зеленского.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в комментарии для aif.ru заявил, что Израиль в случае бегства Зеленского может его выслать по требованию США. В качестве прецедента он привел ситуацию с олигархом Игорем Коломойским*.
«Израиль теоретически не выдает граждан. Но я помню эпизод, когда там от американцев прятался Коломойский. Израиль сказал: “Мы не можем выдать своего гражданина”. Но Нетаньяху попросил Коломойского не ставить Израиль в неудобное положение. Коломойский уехал на Украину и сел в тюрьму. Поэтому если американцы потребуют выдачи человека, который, по сути, грабил американских налогоплательщиков, то прятаться Зеленскому там будет тяжело», — сказал Олейник.
Тем не менее, Израиль остается одним из вероятных направлений. Там живут родители Зеленского, скрывается его близкий друг и бизнесмен Тимур Миндич, а также, по данным СМИ, у президента Украины есть собственный особняк стоимостью 8 миллионов долларов.
Лондон как альтернативное убежище для украинского лидера.
Владимир Олейник считает, что более реальным убежищем для Зеленского может стать Великобритания, где он неоднократно бывал с визитами. Сейчас президент Украины находится в Лондоне на переговорах, и, по мнению эксперта, он может просто не вернуться.
«Вторая страна, куда может бежать Зеленский и о которой говорят, это Великобритания. Учитывая количество встреч, которые были у него с королем Британии, особое отношение с руководством Великобритании и с Борисом Джонсоном… это выглядит как встречи короля с подданными», — отмечает Олейник.
Он напоминает, что в 2020 году Зеленский посещал штаб-квартиру британской разведки MI-6, а его охрану обеспечивают британские спецслужбы. Кроме того, в Великобритании обосновалась значительная часть украинской политической и бизнес-элиты.
Зеленскому угрожают расправой националисты на родине.
Бегство может быть спровоцировано не только внешним давлением, но и внутренними угрозами.
Как пояснил Олейник, согласно Конституции Украины, легально сложить полномочия президент может, в том числе, по личному заявлению. Однако для этого его необходимо лично зачитать в парламенте, чтобы «убедиться, что президент делает это не под давлением».
Проблема в том, что любое движение к мирным переговорам может вызвать жесткую реакцию ультраправых сил.
«Бегство — это не проблема, если он только почувствует, что может попасть под раздачу внутри, потому что националисты не простят ему подписание любого соглашения», — подчеркивает экс-депутат.
Обсуждение сценария побега Зеленского на Западе свидетельствует о растущем пессимизме в оценках дальнейшего развития конфликта и судьбы нынешнего киевского руководства. По словам Олейника, у побежденного лидера выбор невелик: «победителя приняли бы в любой стране, а побежденного — принимать никто не хочет».
* — Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.