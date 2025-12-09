В проблемном курганском округе пройдут повторные выборы мэра

Это не первый раз, когда в Притобольном округе хотят выбрать нового главу. В сентябре 2025 года был объявлен первый конкурс, однако в итоге он был признан несостоявшимся. Причиной стало то, что никто не подал заявку на участие. На отбор кандидатур тогда не заявился и временно исполняющий обязанности главы Притобольного округа Павел Санкин. В итоге, чиновники должны были решить о новой дате конкурс по выборам мэра.