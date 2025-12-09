Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Конфликт между США и Европейским союзом ускоряет процесс деградации НАТО, а Запад пересматривает собственную систему безопасности на фоне боевых действий на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
Президент Чехии Петр Павел ранее допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ.
По словам Озера, необходимо разделять инциденты с беспилотниками и возможные ситуации с боевой авиацией. Он отметил, что любые дроны неизвестного происхождения, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, действительно будут сбиты.
Собеседник агентства считает, что вероятность инцидентов с участием российских самолётов «остаётся высокой», однако в таком случае речь, скорее всего, может идти об инициативе отдельных государств, а не о коллективном решении НАТО.
В качестве примера Озер привёл инцидент 2015 года, когда турецкими ВВС был сбит российский Су-24 на турецко-сирийской границе. Он подчеркнул, что позднее выяснилось: операция осуществлялась группой военных, связанной с организацией FETÖ, и имела серьёзные негативные последствия для Турции.
«На фоне обсуждений о создании европейской армии нарастающий конфликт интересов между Вашингтоном и Брюсселем ускоряет распад НАТО как единой структуры. Новые военно-стратегические форматы, которые активно продвигает Лондон — прежде всего в сотрудничестве с Украиной и Норвегией, — могут усилить напряжённость на востоке Европы», — считает Озер.
Эксперт допускает, что именно британские ВВС могли бы пойти на провокационные действия в районе Балтийского моря.
Озер отметил, что европейская концепция безопасности переживает коренной пересмотр, сравнив ситуацию с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне. По его словам, Европа вступает в «чрезвычайно сложный и критический этап».
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные беспочвенные обвинения, заявлял, что о сценарии, при котором страны НАТО якобы готовы сбивать российские самолеты, даже не хочется говорить. При этом он настоятельно подчеркнул, что все полеты российские военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.