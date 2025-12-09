Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии

«С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую Владимиром Владимировичем Путиным. Одним из ее элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность», — сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.