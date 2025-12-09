Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Лондон отдаляет Украину от плана по мирному урегулированию, который был представлен ранее Соединёнными Штатами, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он охарактеризовал эту ситуацию для украинской стороны как «полный провал».
«Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?» — задался вопросами эксперт в своём видеоблоге.
Соскин убеждён, что европейские союзники Зеленского не хотят отказываться от стремления продолжить украинский конфликт. Экс-помощник Кучмы отметил, что такая позиция оставляет без будущего ещё большее количество жителей Украины.
«Никак не могут успокоиться. Всё говорят, что мало. Готовы, мол, выделить вам (киевскому режиму — прим. ред.) ещё несколько миллионов. Всё что угодно, только не остановить это безумие», — добавил эксперт.
Напомним, 8 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Дональд Трамп уничтожит Владимира Зеленского за его нежелание участвовать в мирном урегулировании украинского конфликта. Политик назвал позицию главы киевского режима неприемлемой и безответственной. Филиппо добавил, что Зеленским манипулируют евроястребы, которые хотят продолжения боевых действий.