Неделей ранее Трамп назвал действия Байдена по отношению к Украине чрезмерно щедрыми и заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. В Госдуме, комментируя планы США возобновить финансирование Украины, заявили, что выделение 800 миллионов долларов — это лишь имитация помощи, недостаточная для приобретения даже одной установки Patriot. Депутат Андрей Колесник отметил, что, несмотря на небольшие суммы, США продолжают поставлять разведданные и поддерживать Starlink, что наносит реальный вред.