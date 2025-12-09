Российские военные ликвидировали в Сумской области шесть штурмовых групп ВСУ, которые пытались скрытно завести на позиции. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Ночью противник предпринял попытки скрытно завести штурмовые группы на позиции в районах Андреевки, Кондратовки и Садков. Комплексным огневым поражением было уничтожено шесть вражеских боевых групп», — говорится в публикации.
Кроме того, добавили бойцы «Севера», украинские солдаты из 21-й отдельной механизированной бригады с помощью западной бронетехники попытались провести контратаку в районе Мирополья, но, потерпев неудачу, отошли с потерями, в том числе лишившись боевой машины пехоты (БМП) CV-90, на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поразили в Сумской области позиции трех подразделений ВСУ, применив тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек».