ВС РФ ликвидировали в Сумской области шесть штурмовых групп ВСУ

Кроме того, добавили бойцы «Севера», украинские солдаты из 21-й отдельной механизированной бригады с помощью западной бронетехники попытались провести контратаку в районе Мирополья, но, потерпев неудачу, отошли с потерями, в том числе лишившись боевой машины пехоты (БМП) CV-90, на исходные позиции.