Президент России утвердил назначение нового главы на пост председателя райсуда

Новый руководитель будет работать на этом посту в течение ближайших шести лет.

Источник: Om1 Омск

Указом президента России Владимира Путина от 8 декабря 2025 года утверждено назначение Елены Лободы на пост председателя Таврического районного суда Омской области. Новый руководитель будет работать на этом посту в течение ближайших шести лет.

Елена Лобода имеет более 12 лет опыта работы в судебной системе. С ноября 2013 года она занимала должность мирового судьи участка № 75 в Первомайском судебном районе города Омска, а в апреле 2022 года была назначена судьёй Первомайского районного суда города Омска. В июне 2025 года региональная Квалификационная коллегия судей приняла положительное решение о её кандидатуре на должность председателя Таврического районного суда.

Напомним, что прежний председатель суда Евгений Томачев ушёл в отставку в конце 2024 года, а исполняющим обязанности руководителя был назначен Евгений Задорожный.

Также было принято решение о пополнении судейского состава Большереченского районного суда Омской области: судить в этой инстанции будет Юлия Вознесенская.