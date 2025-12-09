Президент России утвердил назначение нового главы на пост председателя райсуда

Указом президента России Владимира Путина от 8 декабря 2025 года утверждено назначение Елены Лободы на пост председателя Таврического районного суда Омской области. Новый руководитель будет работать на этом посту в течение ближайших шести лет.
Елена Лобода имеет более 12 лет опыта работы в судебной системе. С ноября 2013 года она занимала должность мирового судьи участка № 75 в Первомайском судебном районе города Омска, а в апреле 2022 года была назначена судьёй Первомайского районного суда города Омска. В июне 2025 года региональная Квалификационная коллегия судей приняла положительное решение о её кандидатуре на должность председателя Таврического районного суда.
Напомним, что прежний председатель суда Евгений Томачев ушёл в отставку в конце 2024 года, а исполняющим обязанности руководителя был назначен Евгений Задорожный.
Также было принято решение о пополнении судейского состава Большереченского районного суда Омской области: судить в этой инстанции будет Юлия Вознесенская.