Президент России утвердил назначение нового главы на пост председателя райсуда

Елена Лобода имеет более 12 лет опыта работы в судебной системе. С ноября 2013 года она занимала должность мирового судьи участка № 75 в Первомайском судебном районе города Омска, а в апреле 2022 года была назначена судьёй Первомайского районного суда города Омска. В июне 2025 года региональная Квалификационная коллегия судей приняла положительное решение о её кандидатуре на должность председателя Таврического районного суда.