Минобороны: Системы ПВО уничтожили 121 беспилотник ВСУ за ночь над Россией

Российские системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, больше всего вражеских дронов сбито в Белгородской области и Крыму — 49 и 22 аппарата соответственно. В Рязанской области уничтожено 10 БПЛА, в Воронежской — 9, над Каспийским морем — 8. По 5 дронов ликвидировано в Ростовской области и Калмыкии. В Нижегородской и Липецкой областях перехвачено 4 и 3 беспилотника. По два БПЛА уничтожено в Курской области и Краснодарском крае, а в Брянской и Тульской областях по одному дрону ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, 8 декабря около полуночи силы ПВО успешно ликвидировали 11 беспилотников ВСУ. Украинские националисты предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Налет вражеских дронов продолжался в период с 17.00 мск до 23.00 мск.