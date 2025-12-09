Минобороны: Системы ПВО уничтожили 121 беспилотник ВСУ за ночь над Россией

По данным военного ведомства, больше всего вражеских дронов сбито в Белгородской области и Крыму — 49 и 22 аппарата соответственно. В Рязанской области уничтожено 10 БПЛА, в Воронежской — 9, над Каспийским морем — 8. По 5 дронов ликвидировано в Ростовской области и Калмыкии. В Нижегородской и Липецкой областях перехвачено 4 и 3 беспилотника. По два БПЛА уничтожено в Курской области и Краснодарском крае, а в Брянской и Тульской областях по одному дрону ВСУ.