Лебедев: в Запорожье под удар попал один из ключевых объектов ВПК Украины

Планирующие бомбы поразили ряд цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье, в которых обслуживали и чинили двигатели вертолетов и дронов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Одно из ключевых предприятий украинского военно-промышленного комплекса попало под удар в городе Запорожье, сообщил во вторник в своем Telegrаm-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские планирующие авиабомбы (вероятно, УМПБ или ФАБ-1500 с МПК) нанесли точечный удар по одному из ключевых объектов украинского ВПК — заводу “Мотор Сич” в Запорожье», — написал он.

Согласно сведениям Лебедева, удары нанесены по нескольким цехам предприятия, где обслуживались моторы вертолетов, дорабатывались силовые установки дронов, а также ремонтировались авиадвигатели.

По словам координатора подполья, поражение этих цехов замедлит ремонт вертолетов противника и снизит темпы восстановления двигателей беспилотников.

«Поражение сразу трех профильных цехов на “Мотор Сич” — один из самых значимых ударов по украинской авиапромышленности за последние месяцы. Производственная цепочка разрушена, сроки восстановления — от нескольких недель до месяцев», — отметил Лебедев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по одному из предприятий украинского ВПК, а также по энергетическим и транспортным объектам, использовавшимся в интересах ВСУ. По информации оборонного ведомства, в поражении инфраструктуры противника были задействованы авиация, артиллерия, ракетные войска и БПЛА.

