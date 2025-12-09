В КНДР скончался посол РФ Мацегора: Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину и сотрудникам дипмиссии

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в связи со смертью посла Российской Федерации в Пхеньяне Александра Мацегоры направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщила радиостанция Голос Кореи.
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался», — говорится в заявлении.
Также радиостанция отметила, что лидер КНДР выразил сочувствие в связи со скорбным известием сотрудникам российской дипломатической миссии.
8 декабря МИД РФ сообщил о смерти Александра Мацегоры, посла России в Северной Корее. Дипломат умер 6 декабря этого года в возрасте 70 лет.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А. И. Мацегора», — говорится в официальном некрологе на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Представители посольства России выразили соболезнования родным и близким дипломата. Причина смерти российского посла не уточнялась. До настоящего времени неизвестно время и место проведения церемонии прощания с Александром Мацегорой.
Корреспондент KP.RU Владислав Воробьев подчеркнул, что Александр Мацегора был одним из лучших в стране экспертов по Корейскому полуострову. Его назначение чрезвычайным и полномочным послом в КНДР в декабре 2014 года стало не просто логичным, а абсолютно закономерным.
Журналист напомнил, что только 21 ноября Александр Иванович отметил свой 70-летний юбилей. В конце ноября дипломат находился в непродолжительной командировке в Москве и приезжал на Смоленскую площадь. Ничего не предвещало скорой трагедии.
Напомним, Александр Иванович Мацегора родился 21 ноября 1955 г. в Одессе (отец — военнослужащий, мать — школьная учительница). В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.