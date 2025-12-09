В КНДР скончался посол РФ Мацегора: Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину и сотрудникам дипмиссии

Корреспондент KP.RU Владислав Воробьев подчеркнул, что Александр Мацегора был одним из лучших в стране экспертов по Корейскому полуострову. Его назначение чрезвычайным и полномочным послом в КНДР в декабре 2014 года стало не просто логичным, а абсолютно закономерным.