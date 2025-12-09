В МИД РФ обозначили условия продолжения переговоров с Киевом в Стамбуле

Ранее сообщалось, что Кремль не располагает информацией об итогах переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся во Флориде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что понимание результатов этих консультаций необходимо для определения дальнейших действий российской стороны. Он также отметил, что информация о содержании переговоров важна для принятия решений, в том числе касающихся возможной встречи президентов России и США.