В МИД РФ обозначили условия продолжения переговоров с Киевом в Стамбуле

Возможность продолжения переговоров с Киевом в стамбульском формате остаётся, но только при наличии соответствующей основы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям».

Дипломат пояснил, что Россия готова была продолжать переговоры, начиная с июля, и не выходила из стамбульского формата.

«Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла своё предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае, начиная с июля, Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — отметил Мирошник.

Он также выразил мнение, что Европа препятствует переговорному процессу по мирному плану США, стремясь представить Россию виновной в его срыве.

Ранее сообщалось, что Кремль не располагает информацией об итогах переговоров между представителями США и Украины, состоявшихся во Флориде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что понимание результатов этих консультаций необходимо для определения дальнейших действий российской стороны. Он также отметил, что информация о содержании переговоров важна для принятия решений, в том числе касающихся возможной встречи президентов России и США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

