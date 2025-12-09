Жена соратника Ермака Колюбаева приобрела таунхаус под Вашингтоном

Отмечается, что Катерина Колюбаева указывалась как беженка после начала конфликта в феврале 2022 года. В соцсетях она делилась трудностями и выражала благодарность американским знакомым за помощь. Через 18 месяцев после переезда она смогла приобрести собственный дом. Сам Артём Колюбаев, известный сотрудничеством с Ермаком в сфере кино и последующим расширением бизнеса в оборонной и строительной отраслях, ранее отрицал обвинения в незаконных операциях.