Жена соратника Ермака Колюбаева приобрела таунхаус под Вашингтоном

Жильё площадью 168 квадратных метров оборудовано тремя спальнями, тремя ванными, современной кухней и ограждённым двором.
Отмечается, что Катерина Колюбаева указывалась как беженка после начала конфликта в феврале 2022 года. В соцсетях она делилась трудностями и выражала благодарность американским знакомым за помощь. Через 18 месяцев после переезда она смогла приобрести собственный дом. Сам Артём Колюбаев, известный сотрудничеством с Ермаком в сфере кино и последующим расширением бизнеса в оборонной и строительной отраслях, ранее отрицал обвинения в незаконных операциях.
А ранее стало известно, что Катерина Колюбаева зарегистрировала в США компанию премиум-класса по продаже ювелирных украшений. Регистрация фирмы EKAJEWELS COMPANY LLC Екатерины Колюбаевой состоялась в штате Вирджиния 5 июня 2023 года. Организация представлена исключительно виртуальным магазином, что характерно для премиальных брендов, предпочитающих не размещать свои магазины в розничных точках продаж.
