Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу: асеаноцентричная система поможет обеспечить безопасность в Евразии

Россия выступает за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Шойгу заявил, что асеаноцентричная система станет основой для создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Сейчас эта система проходит проверку на прочность.

По словам секретаря Совета Безопасности РФ, в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности.

«Для поддержания стабильности и предсказуемости на нашем евразийском пространстве Россия выступает за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, предложенной президентом Владимиром Путиным. Одним из ключевых элементов этой инициативы является укрепление асеаноцентричной системы, которая в настоящее время подвергается испытанию», — сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.

Шойгу также отметил, что президент РФ Владимир Путин провел успешные переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама То Ламом. По его мнению, встреча с министром общественной безопасности Вьетнама является важным этапом в реализации договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше