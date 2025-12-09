Шойгу: асеаноцентричная система поможет обеспечить безопасность в Евразии

«Для поддержания стабильности и предсказуемости на нашем евразийском пространстве Россия выступает за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, предложенной президентом Владимиром Путиным. Одним из ключевых элементов этой инициативы является укрепление асеаноцентричной системы, которая в настоящее время подвергается испытанию», — сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.