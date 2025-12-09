Сергей Шойгу заявил, что асеаноцентричная система станет основой для создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Сейчас эта система проходит проверку на прочность.
По словам секретаря Совета Безопасности РФ, в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности.
«Для поддержания стабильности и предсказуемости на нашем евразийском пространстве Россия выступает за создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, предложенной президентом Владимиром Путиным. Одним из ключевых элементов этой инициативы является укрепление асеаноцентричной системы, которая в настоящее время подвергается испытанию», — сказал Шойгу на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.
Шойгу также отметил, что президент РФ Владимир Путин провел успешные переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама То Ламом. По его мнению, встреча с министром общественной безопасности Вьетнама является важным этапом в реализации договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров.