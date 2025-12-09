Ричмонд
Челябинский депутат Госдумы Наумов сменит партию перед выборами 2026 года

В новом составе Госдумы Станислав Наумов собирается представлять ЕР.

Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов пойдет на перевыборы в 2026 году при поддержке «Единой России». Эту информацию подтвердил URA.RU сам народный избранник. В этом составе парламента он представлял ЛДПР.

«С высокой степенью вероятности приму участие в праймериз ЕР по одному из одномандатных округов в Челябинской области. Поскольку сейчас я работают над темой “юбилейной ренты” в федеральном бюджете для ренованиции так называемых соцгородов, что касается и моего родного Магнитогорска, мне нужно работать в регионе», — пояснил Наумов.

Наумову 53 года, он родился в Магнитогорске (Челябинская область). В 1989 году поступил на философский факультет УрГУ. В 90-е Наумов два года работал в Государственной налоговой службе, затем девять лет руководил департаментом экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго РФ. Также Наумов был заместителем министра Минпромторга РФ, руководил Российской ассоциацией по связям с общественностью, с 2010 по 2012 год был вице-президентом фонда Сколково, затем с 2015 по 2019 год был директором по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group.

В 2021 году по итогу выборов в Государственную думу получил по партийному списку мандат депутата VIII созыва от партии ЛДПР от Челябинской области, сменив Виталия Пашина. Также Наумов работал в секретариате зампреда правительства РФ Виктора Христенко, был членом совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил).

