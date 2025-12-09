Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»

Трамп назвал назначение штрафа неприятным и добавил: «Европа должна быть очень осторожна».
Президент США выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС.
«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — заявил Трамп.
ЕС несколько дней назад оштрафовал соцсеть X на €120 млн (примерно $140 млн), обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов.
В частности, по мнению Еврокомиссии, верифицированные аккаунты в X с «синей галочкой» вводят пользователей в заблуждение. «На платформе X любой желающий может за плату получить статус “верифицированного” пользователя без какой-либо значимой проверки со стороны компании того, кто стоит за аккаунтом, что затрудняет для пользователей оценку подлинности аккаунтов и контента», — считает комиссия. Она отвела соцсети 60 дней на устранение нарушений, касающихся «синей галочки», и 90 дней на решение вопроса с прозрачностью рекламы и предоставлением доступа к данным.
Более того, сервис не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования, считает Брюссель.
Владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск, утверждал, что ЕК предлагала платформе «незаконную секретную сделку», обещая в обмен на цензуру некоторых высказываний не штрафовать ее. Однако X отказалась, заявил он.
После того, как ЕК назначила платформе штраф, предприниматель назвал Европу Четвертым рейхом и призвал упразднить Евросоюз, чтобы его члены вернули себе полный суверенитет. По его словам, это необходимо, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Также Маск заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».
Несмотря на разногласия по другим вопросам, возникшие в прошлом, Маск и администрация Трампа придерживаются единой позиции касательно регулирования технологий в Европе, отмечает журнал Time: как Белый дом, так и бизнесмен считают любое регулирование американских технологических платформ посягательством на свободу слова. ЕК отрицает связь DSA с цензурой.