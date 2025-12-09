Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»

В частности, по мнению Еврокомиссии, верифицированные аккаунты в X с «синей галочкой» вводят пользователей в заблуждение. «На платформе X любой желающий может за плату получить статус “верифицированного” пользователя без какой-либо значимой проверки со стороны компании того, кто стоит за аккаунтом, что затрудняет для пользователей оценку подлинности аккаунтов и контента», — считает комиссия. Она отвела соцсети 60 дней на устранение нарушений, касающихся «синей галочки», и 90 дней на решение вопроса с прозрачностью рекламы и предоставлением доступа к данным.