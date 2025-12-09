Напомним, 8 декабря телеканал France 24 со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты оказывают давление на киевский режим, чтобы Украина как можно скорее приняла план по урегулированию конфликта. Собеседник журналистов подчеркнул, что главным препятствием на переговорах остаётся территориальный вопрос. Кроме того, отмечалось, что Киев не может согласиться с условиями немедленно, поскольку якобы хочет проработать все детали.