Глава Белого дома осознаёт, какие рычаги он может применить, чтобы заставить киевский режим согласиться на заключение сделки по урегулированию украинского конфликта, заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
Кроме того, по словам дипломата, президент понимает, как следует действовать в отношении России. Вместе с тем Уитакер согласился с позицией Дональда Трампа-младшего (сын главы государства) и отметил, что в случае отсутствия прогресса в заключении мирного соглашения Вашингтон может перестать заниматься вопросом урегулирования.
«Они могут дойти до такого состояния, при котором президент Трамп решит, что сделка невозможна, и в таком случае он самоустранится от этого процесса», — сказал постпред США при НАТО в эфире телеканала Fox News.
Напомним, 8 декабря телеканал France 24 со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты оказывают давление на киевский режим, чтобы Украина как можно скорее приняла план по урегулированию конфликта. Собеседник журналистов подчеркнул, что главным препятствием на переговорах остаётся территориальный вопрос. Кроме того, отмечалось, что Киев не может согласиться с условиями немедленно, поскольку якобы хочет проработать все детали.