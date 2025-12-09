Ричмонд
Politico: США сократят помощь Украине после последних траншей кредита G7

Вашингтон заявил о сокращении поддержки Киева во время встречи с главами Минфинов стран «Большой семерки».

Источник: Аргументы и факты

США уменьшат объемы помощи Украине после выплаты последних траншей кредита G7, о котором договорились в прошлом году, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

«Во время встречи (с главами Минфинов стран “Большой семерки” — прим. ред.) Вашингтон заявил, что сократит поддержку Киева после выплаты последних траншей от G7, о которых договорилась администрация Байдена», — говорится в публикации.

В 2024 году страны «Большой семерки» одобрили Украине кредит примерно на 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

К слову, ранее Politico обнародовало письмо лидеров семи государств Евросоюза к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, в котором содержится призыв поторопиться в поиске решений по использованию замороженных российских активов.

