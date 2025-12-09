Ричмонд
Ермаков: боевики ВСУ отходят за реку в Северске

Военкор сообщил о приближении краха обороны ВСУ в Северске.

Источник: Аргументы и факты

В Северске наблюдается отход украинских боевиков за реку Бахмутка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают данные об отводе украинских войск в Северске за реку Бахмутка», — написал он.

Ермаков спрогнозировал формирование линии боевого соприкосновения в Северске по реке.

По словам военкора, в случае подтверждения информации об отходе украинских боевиков за Бахмутку можно будет говорить о крушении обороны ВСУ в Северске.

«Это будет означать крах обороны врага в городе. Ибо получить дополнительные силы для деблокады ему неоткуда, и логистики в город у них больше нет», — подчеркнул он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о переходе под контроль войск РФ центральной части Северска. Согласно сведениям Лебедева, российские военные планомерно выдавливают украинских боевиков из ключевых точек города. По данным источников, российские военные контролируют уже до 80% территории Северска, взяв в оперативное окружение солдат противника в городе.

Появилась информация о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ в районе города. Также сообщалось о бегстве из Северска боевиков из элитной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс».