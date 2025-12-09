Ричмонд
Минниханов: Подвиги героев Отечества вдохновляют нас

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился в социальных сетях к жителям республики по случаю Дня героев Отечества.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«Герои Отечества выбирают путь служения и чести. Их подвиги и верность долгу вдохновляют нас, а пример мужества учит быть сильнее. С Днем Героев Отечества!» — написал Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.

Руководитель республики процитировал одну из строф стихотворения Фатиха Карима (1908−1945) «Ант» («Клятва»):

Синең өчен, шушы балам өчен, Нәселем өчен, Туган ил өчен, Мылтык тотып баскан җиремнән Бер адым да артка чигенмәм.

Рустам Минниханов также выложил музыкальное видеопоздравление с Днем героев Отечества (документальные кадры в клипе соединяются с иллюстративными).

