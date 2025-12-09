Sohu: В Пекине удивились позиции Москвы на фоне проблем КНР с Японией

Издание подчеркнуло, что Москва не связана с Пекином военными союзами и не обязана была вмешиваться в ситуацию. Однако российская позиция продемонстрировала готовность к политической поддержке даже в условиях отсутствия формальных обязательств. Журналисты назвали реакцию России жестом настоящего союзничества.