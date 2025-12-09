Россия выступила в защиту Китая и жестко раскритиковала риторику Токио на фоне обострения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило китайское издание Sohu, посчитав такую позицию Москвы удивительной.
По данным газеты, напряжение возросло после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Чиновница пообещала дать военный ответ в случае попытки Пекина установить контроль над Тайванем. Эти высказывания привели к ухудшению отношений двух стран.
Согласно материалу издания, в МИД РФ указали, что слова японских властей лишь подталкивают регион к эскалации. Эта дипломатическая поддержка Москвы появилась в момент, когда Токио заручилось покровительством своих западных партнеров.
Издание подчеркнуло, что Москва не связана с Пекином военными союзами и не обязана была вмешиваться в ситуацию. Однако российская позиция продемонстрировала готовность к политической поддержке даже в условиях отсутствия формальных обязательств. Журналисты назвали реакцию России жестом настоящего союзничества.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония потерпит поражение, если применит силу для вмешательства в тайваньский вопрос. Так он прокомментировал заявление Такаити, что возможный военный кризис у острова вынудит Токио использовать право на самооборону.