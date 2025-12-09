Ричмонд
«Это очень плохо»: Трамп сделал Европе тревожное предупреждение

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал европейскую политику. Отвечая на вопрос журналистов о штрафе ЕС для соцсети X, он заявил, что Европа идёт по опасному пути.

Источник: Life.ru

«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», — сказал Трамп.

Напомним, ранее решением Европейской комиссии социальную сеть X крупно оштрафовали на 120 миллионов евро (около 140 миллионов долларов). Госсекретарь Марко Рубио назвал случившееся атакой на американский народ и цифровые ресурсы США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

