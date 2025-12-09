Суд ООН рассмотрит претензии РФ к Киеву из-за геноцида жителей Крыма и Донбасса

В феврале 2022 года Киев подал иск в суд, обвинив Москву в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года из-за начала спецоперации. В 2024 году суд отверг эти обвинения и оставил открытым вопрос о геноциде со стороны самой Украины.