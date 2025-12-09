Международный суд ООН рассмотрит претензии РФ к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса. Суд оценит деятельность украинских военных на этих территориях. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В феврале 2022 года Киев подал иск в суд, обвинив Москву в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года из-за начала спецоперации. В 2024 году суд отверг эти обвинения и оставил открытым вопрос о геноциде со стороны самой Украины.
«Теперь суд даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками», — написал председатель Госсовета Крыма в Telegram.
Константинов назвал произошедшие террором русского населения. По его словам, речь идет про массовые убийства, уничтожение православной церкви и русской идентичности, намеренное создание условий, непригодных для жизни русскоязычных.
Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил, что киевский режим на Донбассе десять лет занимается геноцидом мирных жителей. По делу на данный момент проходит 41 политик и военачальник Украины.