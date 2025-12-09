Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах. Военная операция, день 1385-й

Украинский беспилотник упал на жилой дом в Чебоксарах, сообщают очевидцы. Глава Чувашии подтвердил информацию об атаке на регион. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России. Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью — 49. Еще 22 беспилотника уничтожены над Крымом, 10 — над Рязанской областью, девять — над Воронежской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:28 Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах.

8:21 Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что дом находится в Юго-Западном районе — вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.

8:18 The New York Times: ни одна из сторон украинского конфликта не поддержала мирный план администрации президента США Дональда Трампа.

8:11 Жилые дома повреждены в Чувашии при атаке украинских БПЛА, ~есть пострадавшие~, сообщил глава региона Олег Николаев.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами России.

▪️49 БПЛА — над Белгородской областью;

▪️22 — над Крымом;

▪️десять — над Рязанской областью;

▪️девять — над Воронежской;

▪️восемь — над акваторией Каспийского моря;

▪️по пять — над Ростовской областью и Калмыкией;

▪️четыре — над Нижегородской областью;

▪️три — над Липецкой;

▪️по два — над Курской областью и Краснодарским краем;

▪️по одному — над территориями Брянской и Тульской областей.

8:00 Сегодня 1385-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше