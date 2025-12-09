ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах. Военная операция, день 1385-й

8:28 Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах.
8:21 Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что дом находится в Юго-Западном районе — вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.
8:18 The New York Times: ни одна из сторон украинского конфликта не поддержала мирный план администрации президента США Дональда Трампа.
8:11 Жилые дома повреждены в Чувашии при атаке украинских БПЛА, ~есть пострадавшие~, сообщил глава региона Олег Николаев.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами России.
▪️49 БПЛА — над Белгородской областью;
▪️22 — над Крымом;
▪️десять — над Рязанской областью;
▪️девять — над Воронежской;
▪️восемь — над акваторией Каспийского моря;
▪️по пять — над Ростовской областью и Калмыкией;
▪️четыре — над Нижегородской областью;
▪️три — над Липецкой;
▪️по два — над Курской областью и Краснодарским краем;
▪️по одному — над территориями Брянской и Тульской областей.
8:00 Сегодня 1385-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.